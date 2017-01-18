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Пушков прокомментировал последнее выступление Пауэр в качестве посла США в ООН
Россия

Пушков прокомментировал последнее выступление Пауэр в качестве посла США в ООН

Сегодня 6:07
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Пушков прокомментировал последнее выступление Пауэр в качестве посла США в ООН

Москва, 18 января. Член Совета федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал последнее выступление постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Саманты Пауэр.

В своем Twitter Пушков написал, что единственным позитивным моментом в выступлении Саманты Пауэр было то, что данное выступление стало для нее последним на посту постпреда Соединенных Штатов при международной организации.

Единственное позитивное в выступлении С.Пауэр о роли России в мире - это то, что это ее посл. выступление в роли предст.США в ООН. Занавес.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 января 2017 г.
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Ирина Лошкарева
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