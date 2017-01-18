Пушков прокомментировал последнее выступление Пауэр в качестве посла США в ООН

Москва, 18 января. Член Совета федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал последнее выступление постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Саманты Пауэр.

В своем Twitter Пушков написал, что единственным позитивным моментом в выступлении Саманты Пауэр было то, что данное выступление стало для нее последним на посту постпреда Соединенных Штатов при международной организации.