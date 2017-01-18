Обвинявшая Трампа в домогательствах женщина подала в суд перед инаугурацией

Вашингтон, 18 января. Американка Саммер Зервос, обвинявшая избранного президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, обратилась со своими претензиями в нью-йоркский суд иск о защите чести и достоинства за два дня до инаугурации, сообщает USA Today.

Журналисты поинересовались, почему иск подан именно сейчас. «А почему не сейчас? Необходимо много мужества, чтобы подать в суд на самого могущественного человека на планете», — заявила адвокат американки.

Саммер Зервос заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в октябре прошлого года, заметив, что инцидент произошел в 2007 году в номере отеля, сообщает Газета.Ru.

В течение президентской гонки несколько женщин обвиняли Трампа в сексуальных домогательствах. Тем не менее, Трамп одержал победу на выборах, а 20 января состоится его инаугурация.