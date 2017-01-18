По пьяной лавочке: нетрезвый китаец застрял в фонарном столбе

Пекин, 18 января. В китайском городе Цинъян, что в провинции Ганьсу, произошел курьезный случай. Там, местный житель, который ранее изрядно выпил спиртного, решил, неизвестно, правда, пока зачем, залезть в фонарный стол, который лежал на земле, однако выполнить задуманное ему не удалось, поскольку он застрял в нем. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что диаметр металлического столба составил около 80 см в широкой части и сужался на другом конце до 60 см. Мужчина прополз по столбу несколько шагов и остановился, поскольку ему не хватило сил выползти обратно.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам спасательной службы пришлось делить 20-метровый столб на две половины и доставать китайца при помощи веревки, обвязанной вокруг его тела.

Сообщается, что китаец чудом остался жив и невредим – по крайней мере, угрожающих жизни травм врачи не зафиксировали.