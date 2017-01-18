Вдова стрелка из Орландо может провести остаток дней в тюрьме

Сан-Франциско, 18 января. Нур Сальман, вдова боевика, застрелившего в июне 2016 года 49 человек в гей-клубе Pulse в Орландо (штат Флорида, США) может получить пожизненный тюремный срок как пособник террориста.

Вдове Омара Матина, убившего 49 человек, суд предъявил обвинения в содействии террористу. По данным Associated Press, если Нур Сальман признают виновной, ей грозит пожизненное заключение в тюрьме, а также штраф в 250 тысяч долларов.

Следствие утверждает, что женщина заранее знала о планах мужа и даже помогала в подготовке теракта, а затем не предоставляла правоохранителям полной информации для расследования.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, самого террориста полиция ликвидировала на месте преступления.