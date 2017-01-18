Сирия: ВВС коалиции увеличили интенсивность ударов по Ракке

Ракка, 18 января. Командование операции «Несокрушимая решимость» отчиталось об увеличении интенсивности авиационных ударов по террористам в районе сирийской Ракки.

Сообщается, что в январе возглавляемая США международная коалиция резко увеличила интенсивность ударов по району Ракки — столицы самопровозглашенного «халифата». Согласно данным официальных отчетов командования, число авиаударов по Ракке и ее окрестностям в январе существенно больше, чем по остальным целям на территории Сирии или Ирака, говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что с начала января самолеты коалиции только в районе Ракки нанесли минимум 155 ударов.

Целью увеличения авиационных ударов является прокладывание пути наземным Сирийским демократическим силам, которые уже в ближайшие месяцы должны освободить Ракку от исламистов.