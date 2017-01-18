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Перевод бюджетников на карту «Мир» может затянуться на три года
Общество

Перевод бюджетников на карту «Мир» может затянуться на три года

Сегодня 4:41
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Перевод бюджетников на карту «Мир» может затянуться на три года

Москва, 18 января. Сотрудников бюджетных организаций России могут перевести на зарплатные карты «Мир» Национальной системы платежных карт не со следующего года, как это планировалось сделать ранее, а в течение ближайших трех лет. С такой просьбой к Центробанку во вторник выступил Сбербанк. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению представителей Сбербанка, это делается для того, чтобы люди могли привыкнуть к получению зарплат на карты «Мир», которые придут на смену привычным всем международным картам Visa и MasterCard. Кроме того они отметили, что единовременный выпуск 30 млн карт будет для банка слишком затратным.

Отметим, что ранее планировалось, что все бюджетные организации переведут сотрудников на новые карты уже с 1 января следующего года. 

«Сбербанк просит продлить срок хотя бы на три года. В банке посчитали, что логичнее было бы распределить расходы на выпуск карт на этот срок, — рассказал источник на финансовом рынке. 
 

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Ксения Бекетова
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