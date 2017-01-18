Университет МВД разработал кодекс безопасности для пассажиров метро

Москва, 18 января. Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя разработал рекомендации, которые помогут пассажиру метрополитена не стать персонажем криминальной хроники.

Сообщается, что разработанный «Стандарт безопасного поведения пассажиров метрополитена», стал дополнением к имеющимся правилам поведения в метро.

Согласно новому документу, на станциях подземки должны быть открыты консультационные пункты, а также создана криминологическая карта метро, говорится в материале газеты «Известия».

В консультационных пунктах сотрудники метрополитена и правоохранители будут оказывать помощь пассажирам, попавшим в беду.

Кроме того, предлагается внести в действующее законодательство поправки, ужесточащие наказание за нахождение в метро в пьяном виде.