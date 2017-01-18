Кабмин России ужесточит наказание производителям нелегального спиртного

18 Января 2017 04:24 50

Москва, 18 января. Правительство РФ положительно оценило законопроект об увеличении штрафов за незаконные производство и оборот спиртного. Главным образом, повысят штрафы.

Бутлегеров будут серьезнее штрафовать, но тюремные сроки останутся прежними, до шести лет. В письме из правительства говорится, что штраф в три миллиона рублей чрезмерен, но сама инициатива ужесточения наказания заслуживает внимания, сообщает газета «Известия».

Законопроект разработали сенаторы Евгений Бушмин, Сергей Рябухин и Виталий Шуба. Они предложили правки к статье о незаконном предпринимательстве. Новые абзацы дают возможность штрафовать за оборот алкоголя без лицензии на сумму до трех миллионов рублей. Изменения в Уголовный кодекс России позволят приговорить нарушителя закона к принудительным работам на срок до трех лет, также возможно лишение свободы на аналогичный срок.