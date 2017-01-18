Неизвестные обстреляли прокуратуру и полицию в Канкуне, есть жертвы

Мехико, 18 января. Как минимум два человека стали жертвами кровавой бойни в мексиканском штате Канкун. Там, как сообщают местные СМИ, неизвестные лица с оружием в руках устроили стрельбу по зданию прокуратуры и полицейскому участку. На данный момент известно, что в результате инцидента погибло два человека, среди которых сотрудник полиции.

Как в свою очередь рассказали местные жители, ставшие очевидцами этого ЧП, преступники стреляли по зданиям из автоматического оружия.

Сообщается, что в настоящее время полиция Какнуку проводит масштабную операцию по поиску злоумышленников.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на курорте Плайя-дель-Кармен в этом же штате, неизвестные лица расстреляли людей в ночном клубе. В результате инцидента были убиты двое туристов из Канады, гражданин Италии, а также гражданин Колумбии.