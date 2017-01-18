Чуркин назвал самые узнаваемые аббревиатуры в мире

Нью-Йорк, 18 января. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин заявил, что RT и ООН являются самыми узнаваемыми аббревиатурами в мире.
Таким образом дипломат прокомментировал передачу договора о вещании телеканала RT во внутренней телесети организации.
«Давайте признаем, что все смотрят RT. Дипломаты, послы, министры иностранных дел, главы государств и правительств», — сказал Чуркин.
Он добавил, что все не просто смотрят телеканал, но и обсуждают показываемые на нем сюжеты и делают публичные заявления.
«Иногда они звучат как пиар-менеджеры RT», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что с 2017 года телеканал RT будет транслироваться во внутренней информационной сети штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.