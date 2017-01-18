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Диабет сокращает жизнь на девять лет — ученые
Общество

Диабет сокращает жизнь на девять лет — ученые

Сегодня 4:03
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Диабет сокращает жизнь на девять лет — ученые

Лондон, 18 января. Британские ученые пришли к выводу, что наличие у человека диабета сокращает жизнь как минимум на девять лет.

По словам сотрудников Оксфордского университета, в современном мире число людей, страдающих от диабета, стремительно растет. Сотрудник британского вуза Чэнь Чжэнмин отметил, что у него на родине тенденция принимает катастрофический размах. В последние годы число больных диабетом превысили 100 миллионов человек.

Оказалось, что в Китае рост числе людей, страдающих от диабета, напрямую связан с сокращением продолжительности жизни. Наличие диабета увеличивает шанс появления болезней сердечно-сосудистой системы, проблем с почками, печенью, а также ряда раковых образований. Кроме того, городские жители теряют порядка восьми лет жизни, а жители провинций — около десяти лет.

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Настасья Шеркунова
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