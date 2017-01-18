Сноуден поблагодарил Обаму, смягчившего приговор информатору WikiLeaks

Москва, 18 января. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден поблагодарил главу США Барака Обаму за смягчение приговора информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу. Об этом Сноуден заявил в Twitter.

«Пусть это будет сказано серьёзно, с добрым сердцем: спасибо, Обама», — написал Сноуден в микроблоге.

Накануне появилась информация, что Барак Обама смягчил приговор Брэдли Мэннингу, сообщает Газета.Ru. Мэннинг должен был провести в тюрьме 35 лет, но теперь решено, что он выйден на свободу уже через четыре месяца. Ранее создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявлял, что согласится на экстрадицию в США, если Мэннинга помилуют.