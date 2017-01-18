FAN-TV Лента новостей
Савченко предложила депутатам Рады перестать «рвать вышиванки» за Крым
Украина

Савченко предложила депутатам Рады перестать «рвать вышиванки» за Крым

Сегодня 4:05
62

Савченко предложила депутатам Рады перестать «рвать вышиванки» за Крым

Киев, 18 января. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выдвинула предложение об отказе от Крыма ради возвращения Донбасса.

Савченко заявила, что возвращение Донбасса Украине невоенным путем возможно исключительно за столом переговоров. Вместе с тем она отметила, что в этом случае киевским властям придется отказаться от притязаний на Крым.

По словам Савченко, народные депутату должны отказаться от полуострова, как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования большинство изъявивших волю высказались за возвращение Крыма в состав РФ.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 17 января 2017 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой техники ИГ, боевики обстреливают жилые районы в Хаме

Вчера 22:30
709

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Вчера 21:50
319

Новости США: демократы мстят Трампу за Клинтон, Обама грустит из-за отсутствия регистрации

Вчера 21:07
459

Что в имени тебе моем: угрозы украинской «незалежности». Колонка Олега Денежки

Вчера 20:38
1562

Сирия сегодня: разгром ИГ под Пальмирой, Су-24 ВКС РФ покидают «Хмеймим»

Вчера 20:35
2074
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сноуден поблагодарил Обаму, смягчившего приговор информатору WikiLeaks

4:11

Неизвестные обстреляли прокуратуру и полицию в Канкуне, есть жертвы

4:11

Савченко предложила депутатам Рады перестать «рвать вышиванки» за Крым

4:05

Диабет сокращает жизнь на девять лет — ученые

4:03

Самый современный российский МиГ-35 подготовили к испытаниям

3:52

Кандидат в президенты Франции подаст в суд на мужчину, давшего ему пощечину

3:51

Последний брифинг уходящей администрации Обамы был посвящен заявлениям Путина

3:49

Пауэр в последний раз заявила миру о «российской угрозе»

3:34

Киевские власти оставили жителей Украины без фильмов Эльдара Рязанова

3:23

В американском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

3:21

Госдума РФ хочет оставить лихачей без водительских прав

3:11

Легкоатлет Шубенков решил выступать под нейтральным флагом

3:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сноуден поблагодарил Обаму, смягчившего приговор информатору WikiLeaks
Читать
Закрыть