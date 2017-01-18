Савченко предложила депутатам Рады перестать «рвать вышиванки» за Крым

Киев, 18 января. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выдвинула предложение об отказе от Крыма ради возвращения Донбасса.

Савченко заявила, что возвращение Донбасса Украине невоенным путем возможно исключительно за столом переговоров. Вместе с тем она отметила, что в этом случае киевским властям придется отказаться от притязаний на Крым.

По словам Савченко, народные депутату должны отказаться от полуострова, как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования большинство изъявивших волю высказались за возвращение Крыма в состав РФ.