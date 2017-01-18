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Кандидат в президенты Франции подаст в суд на мужчину, давшего ему пощечину
Весь мир

Кандидат в президенты Франции подаст в суд на мужчину, давшего ему пощечину

Сегодня 3:51
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Кандидат в президенты Франции подаст в суд на мужчину, давшего ему пощечину

Париж, 18 января. Экс-премьер-министр Франции, который примет участие в борьбе за пост президента страны, Мануэль Вальс заявил, что обратится в суд с жалобой на мужчину, который дал ему пощечину. Об этом сообщают местные СМИ.

При этом известно, что ранее на телеканале BFMTV прошла  информация о том, что Мануэль Вальс, который прибыл с официальным визитом в Бретань, едва не получил пощечину от неизвестного мужчины. Сообщается, что инцидент произошел в тот момент, когда политик выходил из здания мэрии коммуны Ламбаль, расположенной в департаменте Кот-д'Армор.Ранее телеканал BFMTV сообщал, что совершавший визит в Бретань Мануэль Вальс едва не получил пощечину. Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д'Армор.

«Мы не можем оставить без внимания это действие, он не может иметь своего рода одобрением жестокости. Такой поступок не может быть оправдан», — заявил Вальс.

Также сообщается, что на официальной странице радиостанции была размещена видеозапись, на которой видно, как молодой человек дал пощечину Мануэлю Вальсу, после чего сопровождавшие политика сотрудники безопасности нейтрализовали нападавшего.

Сообщается, что 18-летний молодой человек был задержан за акт насилия в отношении уполномоченного лица государственного органа.
 

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Ксения Бекетова
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