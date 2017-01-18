Самый современный российский МиГ-35 подготовили к испытаниям

Москва, 18 января. Государственные испытания российского истребителя МиГ-35 начнутся в феврале, а официальная презентация техники состоится в до конца января.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» до конца текущего месяца презентуют новейший легкий истребитель МиГ-35. В начале начнутся испытания. Современная многофункциональная боевая машина уникальна тем, что способна одинаково эффективно справляться с наземными и воздушными целями. Ранее эти работы планировались на январь, но их пришлось отложить из-за неготовности части бортовых систем, сообщает газета «Известия».