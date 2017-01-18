Последний брифинг уходящей администрации Обамы был посвящен заявлениям Путина

Вашингтон, 18 января. Одной из главных тем последнего при действующем президенте США Бараке Обаме регулярного брифинга в Белом доме стали заявления президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что пресс-секретарь главы американской администрации Джош Эрнест отвечал на вопросы журналистов более двух часов.

В частности, обсуждению было подвергнуто высказывание о попытках властей США подорвать легитимность избранного президента США Дональда Трампа.

В начале брифинга ему был задан вопрос о последнем высказывании Путина, касающемся компромата на Трампа.

Эрнест отметил, что российский глава выбрал интересную метафору, говоря о том, что заказчики доклада о якобы имеющемся у российских властей компромате на Трампа «хуже, чем проститутки».