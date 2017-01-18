Пауэр в последний раз заявила миру о «российской угрозе»

Вашингтон, 18 января. Постпред США в ООН Саманта Пауэр вновь увидела в России главную угрозу, заметив, что интересы РФ и США нередко совпадают.

Пауэр, которая закончит работу на данном посту 20 января, не упустила шанса напоследок вновь обрушиться на Россию с обвинениями. Представитель США считает Россию, как она выразилась, угрозой для своей страны и интересов мирового порядка. Об этом Пауэр заявила в ходе своего последнего публичного выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, сообщает Газета.Ru.

«Решение «проблем» с Россией в наших интересах. Диалог между нами является наиважнейшей задачей, — акцентировала постпред в своей речи», — заявила постпред США в ООН, добавив, что двум государствам не нужно вести политику конфронтации.