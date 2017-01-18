Киевские власти оставили жителей Украины без фильмов Эльдара Рязанова

18 Января 2017 03:23 40

Киев, 18 января. Глава Госкино Украины Филипп Ильенко сообщил, что к показу в стране запрещаются два фильма легендарного советского и российского режиссера Эльдара Рязанова.

По словам руководителя ведомства, украинские зрители больше не смогут увидеть картины «Привет, дуралеи» и «Тихие омуты».

«Черный список», в котором фигурируют картины Рязанова, Ильенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, пишет Ура.ру.

Отметим, что причиной введенного запрета стало участие в этих кинофильмах актера Яна Цапника, который был внесен в список лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности Украины» из-за сыгранной им роли ополченца ДНР в фильме «Военный корреспондент».