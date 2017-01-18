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В американском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
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В американском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

Сегодня 3:21
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В американском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

Нью-Йорк, 18 января. В Нью-Йорке в воздушной гавани LaGuardia во вторник около 14.00 по местному времени произошло ЧП – пассажирский самолет американской авиакомпании American Airlines совершил столкновение с другим лайнером. О произошедшем рассказали представители администрации аэропорта.

Как стало известно, пассажирский лайнер American Airlines находился у своих ангарных ворот, когда внезапно его крыло ударил буксируемый самолёт авиакомпании American Eagle. Сообщается, что на борту одного самолёта находилось 97 пассажиров, на борту другого — 56.

На данный момент стало известно, что, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все находившиеся в самолетах были пересажены на другие рейсы. Также сообщается, что несколько вылетов в связи с происшествием были отложены.
 

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Ксения Бекетова
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