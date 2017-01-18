Легкоатлет Шубенков решил выступать под нейтральным флагом

Москва, 18 января. В Международную ассоциацию легкоатлетических федераций будет подана заявка российского легкоатлета Сергея Шубенкова с просьбой разрешить участвовать в турнирах под нейтральным флагом.

По словам легкоатлета, в настоящее время он занят составлением обращения в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций.

«Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет», — заявил Шубенков в интервью «Комсомольской правде».

Спортсмен подчеркнул, что нейтральный флаг является для него единственной возможностью выступить на международном уровне. Напомним, Сергей Шубенков был не допущен до участия в Олимпийский играх, которые прошли летом прошлого года в Рио-де-Жанейро.