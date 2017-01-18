Глава нацбезопасности Сирии примет участие в переговорах в Астане

Дамаск, 18 января. В составе правительственной сирийской делегации участие в переговорах в Астане примет руководитель национальной безопасности САР генерал Али Мамлюк или его заместитель.
Как сообщается, кроме руководителя нацбезопасности Сирии в переговорах примут участие два офицера сирийской армии, а также офицеры службы безопасности.
Ранее сообщалось, что сирийскую делегацию будет возглавлять постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.
Напомним, что параллельно с переговорами сирийских властей и оппозиции в Астане, который пройдут 23 января, в казахской столице состоится встреча российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.
Антон Зарубин