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Глава нацбезопасности Сирии примет участие в переговорах в Астане

18 Января 2017 02:53
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Глава нацбезопасности Сирии примет участие в переговорах в Астане

Дамаск, 18 января. В составе правительственной сирийской делегации участие в переговорах в Астане примет  руководитель национальной безопасности САР генерал Али Мамлюк или его заместитель.

Как сообщается, кроме руководителя нацбезопасности Сирии в переговорах примут участие два офицера сирийской армии, а также офицеры службы безопасности.  

Ранее сообщалось, что сирийскую делегацию будет возглавлять постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.

Напомним, что параллельно с переговорами сирийских властей и оппозиции в Астане, который пройдут 23 января, в казахской столице состоится встреча российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.

 

Антон Зарубин

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