Глава нацбезопасности Сирии примет участие в переговорах в Астане

18 Января 2017 02:53 59

Дамаск, 18 января. В составе правительственной сирийской делегации участие в переговорах в Астане примет руководитель национальной безопасности САР генерал Али Мамлюк или его заместитель.

Как сообщается, кроме руководителя нацбезопасности Сирии в переговорах примут участие два офицера сирийской армии, а также офицеры службы безопасности.

Ранее сообщалось, что сирийскую делегацию будет возглавлять постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.

Напомним, что параллельно с переговорами сирийских властей и оппозиции в Астане, который пройдут 23 января, в казахской столице состоится встреча российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.