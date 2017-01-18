Осужденные за беспорядки на Евро-2016 фанаты вернулись в Россию

18 Января 2017 02:56 32

Москва, 18 января. В воздушной гавани Москвы Шереметьево совершил посадку самолет, на борту которого находились два российских футбольных болельщика – Алексей Ерунов и Дмитрий Горбачев, которых ранее французские власти признали виновными в беспорядках, произошедших летом в Марселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее власти Франции признали россиян Алексея Ерунова и Дмитрия Горбачева виновными в участии в беспорядках, которые произошли 11 июня в Марселе, когда состоялся матч между сборными России и Англии в рамках чемпионата Европы по футболу.

Сообщается, что суд Марселя приговорил российских болельщиков к наказанию в виде лишения свободы на срок от одного до двух лет лишения свободы, однако во вторник, 17 января они были освобождены.

