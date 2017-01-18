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Россия

Госдума РФ хочет оставить лихачей без водительских прав

18 Января 2017 03:11
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Госдума РФ хочет оставить лихачей без водительских прав

Москва, 18 января. Водители, практикующие так называемое «опасное вождение», могут остаться без водительских прав.

Сообщается, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым в случае повторного нарушения автомобилиста-лихача будут лишать прав сроком на два года.

Отметим, что за первое нарушение законотворцы предлагают налагать на водителя штраф в размере 5 тысяч рублей, говорится в материале газеты «Известия».

Добавим, что к опасному вождению относятся резкое и многократное торможение на дороге, препятствование обгону, а также хаотичное перестроение.

Ирина Лошкарева

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