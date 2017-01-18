Госдума РФ хочет оставить лихачей без водительских прав

Москва, 18 января. Водители, практикующие так называемое «опасное вождение», могут остаться без водительских прав.
Сообщается, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым в случае повторного нарушения автомобилиста-лихача будут лишать прав сроком на два года.
Отметим, что за первое нарушение законотворцы предлагают налагать на водителя штраф в размере 5 тысяч рублей, говорится в материале газеты «Известия».
Добавим, что к опасному вождению относятся резкое и многократное торможение на дороге, препятствование обгону, а также хаотичное перестроение.
Ирина Лошкарева