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ВЦИОМ: Россияне живо интересуются коррупционными делами
Общество

ВЦИОМ: Россияне живо интересуются коррупционными делами

Сегодня 2:48
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ВЦИОМ: Россияне живо интересуются коррупционными делами

Москва, 18 января. Результаты опроса «Коррупция: преступление и наказание», проведенного ВЦИОМ, показали, что российские граждане интересуются громкими коррупционными делами.

Сообщается, что россиянам известно о последних громких коррупционных скандалах, кроме того, они одобряют проведенные аресты чиновников, задержанных по подозрению в получении взятки.

Вместе с тем эксперты отмечают, что общество неоднозначно реагирует на меры наказания, применяемые к коррупционерам, говорится в материале газеты «Известия».

Опрос показал, что большая часть российских граждан поддерживает штраф, превышающий размеры взятки в качестве меры наказания за коррупционные преступления.

Также были поддержаны запрет занимать руководящие должности и тюремное заключение с конфискацией .

Добавим, что меньше всего россиян поддержало смертную казнь для коррупционеров. Данную меру наказания поддержали всего 3% ответивших.

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Ирина Лошкарева
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