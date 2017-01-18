WikiLeaks назвала победой смягчение приговора Мэннингу  

Вашингтон, 18 января. Решение президента США Барака Обамы смягчить судебный приговор Брэдли (Челси) Мэннингу является победой WkiLeaks. Такое заявление было опубликовано в официальном твиттере организации.

Обама подписал указ о смягчении приговора Мэннингу, таким образом, информатор WikiLeaks выйдет на свободу уже 17 мая этого года, вместо 2045 года.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж поблагодарил всех, кто выступал за помилование Мэннинга или смягчение его приговора. Стоит напомнить, что ранее Ассанж заявлял о готовности согласится на экстрадицию в США, если Мэнинг будет помилован.

Напомним, что Мэннинг был осужден военным судом 21 августа 2013 года за передачу секретных сведений.