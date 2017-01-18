Самолет ВВС США разбился на авиабазе в Миссисипи

Нью-Йорк, 18 января. В американском штате Миссисипи произошла авиакатастрофа. Как сообщают местные СМИ, там, на авиабазе разбился самолет, принадлежащий ВВС США.

Сообщается, что разбился учебно-тренировочный самолет марки Boeing T-45 Goshawk. По предварительным данным, двум людям, которые находились на борту воздушного судна, удалось катапультироваться. Известно, что они были доставлены в одну из местных больниц, но данный момент пока нет никакой информации об их состоянии.

В настоящее время выясняются все подробности и причины этой трагедии.