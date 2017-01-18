Маккейн осудил публикацию «компромата» на Трампа

Вашингтон, 18 января. Публикация так называемого «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа была неправильным поступком, заявил американский сенатор Джон Маккейн.

По его словам, «совершенно неправильно» было публиковать документ, якобы содержащий компромат не Трампа. Маккейн подчеркнул, что подобный поступок наносит вред президенту США, а также вызывает осуждение со стороны американского народа.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что заказчики доклада о якобы имеющемся компромате на избранного президента США «хуже, чем проститутки».