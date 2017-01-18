Гипертония спасает людей от старческого слабоумия

Москва, 18 января. Врачи рассказали о неожиданной пользе высокого артериального давления.

По словам специалистов, высокое кровяное давление уменьшает вероятность того, что в старости вы будете страдать от слабоумия. Особенно это взаимосвязь проявляется у тех, кто уже отметил 80-летие.

В исследовании приняли участие почти 600 пожилых человек, почти у половины наблюдались проявления деменции. Люди в возрасте от 80 до 89 лет, страдающие от высокого артериального давления, меньше подвержены старческому слабоумию. Участники исследования с гипертонией, чей возраст превышает 90 лет, на 62% меньше страдают от слабоумия.

Оказалось, что повышенное артериальное давление поддерживает необходимый кровоток, который обеспечивает нормальную работу мозга в старости.