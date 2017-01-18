FAN-TV Лента новостей
Гипертония спасает людей от старческого слабоумия
Общество

Гипертония спасает людей от старческого слабоумия

Сегодня 2:09
139

Гипертония спасает людей от старческого слабоумия

Москва, 18 января. Врачи рассказали о неожиданной пользе высокого артериального давления.

По словам специалистов, высокое кровяное давление уменьшает вероятность того, что в старости вы будете страдать от слабоумия. Особенно это взаимосвязь проявляется у тех, кто уже отметил 80-летие.

В исследовании приняли участие почти 600 пожилых человек, почти у половины наблюдались проявления деменции. Люди в возрасте от 80 до 89 лет, страдающие от высокого артериального давления, меньше подвержены старческому слабоумию. Участники исследования с гипертонией, чей возраст превышает 90 лет, на 62% меньше страдают от слабоумия.

Оказалось, что повышенное артериальное давление поддерживает необходимый кровоток, который обеспечивает нормальную работу мозга в старости.

комментарии
Настасья Шеркунова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 17 января 2017 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой техники ИГ, боевики обстреливают жилые районы в Хаме

Вчера 22:30
657

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Вчера 21:50
294

Новости США: демократы мстят Трампу за Клинтон, Обама грустит из-за отсутствия регистрации

Вчера 21:07
427

Что в имени тебе моем: угрозы украинской «незалежности». Колонка Олега Денежки

Вчера 20:38
1065

Сирия сегодня: разгром ИГ под Пальмирой, Су-24 ВКС РФ покидают «Хмеймим»

Вчера 20:35
1988
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Глава нацбезопасности Сирии примет участие в переговорах в Астане

2:53

ВЦИОМ: Россияне живо интересуются коррупционными делами

2:48

WikiLeaks назвала победой смягчение приговора Мэннингу  

2:28

Самолет ВВС США разбился на авиабазе в Миссисипи

2:27

«Торпедо» прогнозируют выход в финал Западной конференции КХЛ

2:27

Маккейн осудил публикацию «компромата» на Трампа

2:09

Гипертония спасает людей от старческого слабоумия

2:09

Президент Молдавии надеется на аннулирование соглашения об ассоциации с ЕС

2:04

Обама оставил без внимания отказ РФ высылать американских дипломатов

1:59

Пушилин рассказал, что ждет ВСУ в случае вторжения в ДНР

1:53

Сборная России проиграла Франции на чемпионате мира по гандболу

1:41

Грузчики начали выносить вещи Обамы из Белого дома

1:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Глава нацбезопасности Сирии примет участие в переговорах в Астане
Читать
Закрыть