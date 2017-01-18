Президент Молдавии надеется на аннулирование соглашения об ассоциации с ЕС

Москва, 18 января. Во вторник спустя девять лет президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон провели первую официальную встречу на уровне глав государств. Об этом пишут «Известия».

Додон сообщил Путину, что очень надеется на то, что в ближайшее время Молдавия выйдет из соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сделано это будет, по его словам, ради стратегического партнерства с Россией.

При этом российский президент в начале их встречи напомнил о том, что последнее время отношения России и Молдавии складывались весьма не благополучно.

По словам Игоря Додона, соглашение об ассоциации с ЕС, которое было подписано в 2014 году, не имеет никаких выгод для страны. Он также добавил, что они потеряли российский рынок, а объем экспорта в страны ЕС снизился.

«Я в начале февраля буду в Брюсселе. Конечно, будем об этом говорить и с нашими партнерами из ЕС. Будем приводить цифры. Прошло два года, а результатов ни в экономике, ни в других секторах пока нет», — сообщил Додон.

При этом глава российского государства отметил, что Россия не имеет ничего против отношений Молдавии с ЕС, однако предпочла бы работать с Кишиневом «в согласованном режиме».

