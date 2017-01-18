FAN-TV Лента новостей
«Торпедо» прогнозируют выход в финал Западной конференции КХЛ
Спорт

«Торпедо» прогнозируют выход в финал Западной конференции КХЛ

Сегодня 2:27
57

«Торпедо» прогнозируют выход в финал Западной конференции КХЛ

Нижний Новгород, 18 января. Хоккейные эксперты предсказывают команде «Торпедо» выход в финал Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

По мнению бывшего вратаря сборных СССР и ЦСКА Александра Пашкова, с приходом нового тренера Петериса Скудры, нижегородский клуб преобразился и по составу, и по тактике игры.

«Перед командой явно поставлены высокие цели. Уже третий сезон «Торпедо» наращивает мощь, сохраняет атакующий стиль», — считает хоккеист.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает взлет «Торпедо» вполне предсказуемым, говорится в материале газеты «Известия».

Он подчеркнул, что результат, которого добился клуб, не удивляет его.

«Нижегородцы стабильно прибавляют из сезона в сезон, имеют опытный состав, приправленный хорошей молодежью», — сказал он.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 17 января 2017 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой техники ИГ, боевики обстреливают жилые районы в Хаме

Вчера 22:30
660

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Вчера 21:50
297

Новости США: демократы мстят Трампу за Клинтон, Обама грустит из-за отсутствия регистрации

Вчера 21:07
427

Что в имени тебе моем: угрозы украинской «незалежности». Колонка Олега Денежки

Вчера 20:38
1095

Сирия сегодня: разгром ИГ под Пальмирой, Су-24 ВКС РФ покидают «Хмеймим»

Вчера 20:35
1996
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Осужденные за беспорядки на Евро-2016 фанаты вернулись в Россию

2:56

Глава нацбезопасности Сирии примет участие в переговорах в Астане

2:53

ВЦИОМ: Россияне живо интересуются коррупционными делами

2:48

WikiLeaks назвала победой смягчение приговора Мэннингу  

2:28

Самолет ВВС США разбился на авиабазе в Миссисипи

2:27

«Торпедо» прогнозируют выход в финал Западной конференции КХЛ

2:27

Маккейн осудил публикацию «компромата» на Трампа

2:09

Гипертония спасает людей от старческого слабоумия

2:09

Президент Молдавии надеется на аннулирование соглашения об ассоциации с ЕС

2:04

Обама оставил без внимания отказ РФ высылать американских дипломатов

1:59

Пушилин рассказал, что ждет ВСУ в случае вторжения в ДНР

1:53

Сборная России проиграла Франции на чемпионате мира по гандболу

1:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Осужденные за беспорядки на Евро-2016 фанаты вернулись в Россию
Читать
Закрыть