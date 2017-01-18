«Торпедо» прогнозируют выход в финал Западной конференции КХЛ

Нижний Новгород, 18 января. Хоккейные эксперты предсказывают команде «Торпедо» выход в финал Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

По мнению бывшего вратаря сборных СССР и ЦСКА Александра Пашкова, с приходом нового тренера Петериса Скудры, нижегородский клуб преобразился и по составу, и по тактике игры.

«Перед командой явно поставлены высокие цели. Уже третий сезон «Торпедо» наращивает мощь, сохраняет атакующий стиль», — считает хоккеист.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает взлет «Торпедо» вполне предсказуемым, говорится в материале газеты «Известия».

Он подчеркнул, что результат, которого добился клуб, не удивляет его.

«Нижегородцы стабильно прибавляют из сезона в сезон, имеют опытный состав, приправленный хорошей молодежью», — сказал он.