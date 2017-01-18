Пушилин рассказал, что ждет ВСУ в случае вторжения в ДНР

Донецк, 18 января. В случае попыток Киева взять под свой контроль границу с Россией, Донецкая народная республика даст жесткий ответ. Об этом заявил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в случае вторжения украинской армии на территорию ДНР, ее ждет очередной «котел». Об этом он рассказал в интервью информационному агентству «Политика Сегодня».

Как подчеркнул Пушилин, украинские власти продолжают озвучивать заявления, которые идут вразрез с минскими соглашениями. По его слова, позиция Донецка остается неизменной. Пушилин напомнил, что все предыдущие попытки Киева решить вопрос силой, заканчивались «котлами» и в этот раз, по его словам, исключений не будет.