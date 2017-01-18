FAN-TV Лента новостей
Обама оставил без внимания отказ РФ высылать американских дипломатов
Весь мир

Обама оставил без внимания отказ РФ высылать американских дипломатов

Сегодня 1:59
54

Обама оставил без внимания отказ РФ высылать американских дипломатов

Вашингтон, 18 января. Внешнеполитический советник президента США в аппарате Белого дома Бен Родс заявил, что действующий глава государства Барак Обама «никак не отреагировал» на отказ российских властей высылать из страны американских дипломатов.

«Мы сделали некий шаг, потому что это отвечало нашим национальным интересам. Президент Обама — не из тех людей, которые персонализируют споры с иностранными государствами», — сказал Родс.

Советник подчеркнул, что для Обамы мерилом его президентских усилий является то, насколько сильна Америка.

Он также добавил, что не разделяет мнение о том, что антироссийская кампания, проводимая действующими властями США, на самом деле нацелена на делигитимизацию избранного президента Дональда Трампа.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 17 января 2017 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой техники ИГ, боевики обстреливают жилые районы в Хаме

Вчера 22:30
657

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Вчера 21:50
294

Новости США: демократы мстят Трампу за Клинтон, Обама грустит из-за отсутствия регистрации

Вчера 21:07
427

Что в имени тебе моем: угрозы украинской «незалежности». Колонка Олега Денежки

Вчера 20:38
1065

Сирия сегодня: разгром ИГ под Пальмирой, Су-24 ВКС РФ покидают «Хмеймим»

Вчера 20:35
1988
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Глава нацбезопасности Сирии примет участие в переговорах в Астане

2:53

ВЦИОМ: Россияне живо интересуются коррупционными делами

2:48

WikiLeaks назвала победой смягчение приговора Мэннингу  

2:28

Самолет ВВС США разбился на авиабазе в Миссисипи

2:27

«Торпедо» прогнозируют выход в финал Западной конференции КХЛ

2:27

Маккейн осудил публикацию «компромата» на Трампа

2:09

Гипертония спасает людей от старческого слабоумия

2:09

Президент Молдавии надеется на аннулирование соглашения об ассоциации с ЕС

2:04

Обама оставил без внимания отказ РФ высылать американских дипломатов

1:59

Пушилин рассказал, что ждет ВСУ в случае вторжения в ДНР

1:53

Сборная России проиграла Франции на чемпионате мира по гандболу

1:41

Грузчики начали выносить вещи Обамы из Белого дома

1:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Глава нацбезопасности Сирии примет участие в переговорах в Астане
Читать
Закрыть