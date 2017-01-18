Обама оставил без внимания отказ РФ высылать американских дипломатов

Вашингтон, 18 января. Внешнеполитический советник президента США в аппарате Белого дома Бен Родс заявил, что действующий глава государства Барак Обама «никак не отреагировал» на отказ российских властей высылать из страны американских дипломатов.

«Мы сделали некий шаг, потому что это отвечало нашим национальным интересам. Президент Обама — не из тех людей, которые персонализируют споры с иностранными государствами», — сказал Родс.

Советник подчеркнул, что для Обамы мерилом его президентских усилий является то, насколько сильна Америка.

Он также добавил, что не разделяет мнение о том, что антироссийская кампания, проводимая действующими властями США, на самом деле нацелена на делигитимизацию избранного президента Дональда Трампа.