Грузчики начали выносить вещи Обамы из Белого дома

Вашингтон, 18 января. В сети были опубликованы фотографии грузчиков, занимающихся перевозкой вещей Барака Обамы из Белого дома в новое жилье.

Как сообщается, Обама и его семья будут снимать дом у бывшего пресс-секретаря Билла Клинтона Джо Локхарта. Стоимость дома составляет около 6,3 миллионов долларов.

Ранее также сообщалось, что в новом доме Обама будет жить не только с женой и двумя дочерями, но со своей тещей. Также стало известно, что по соседству с семьей Обамы будет жить дочь Дональда Трампа Иванка.