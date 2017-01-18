Грузчики начали выносить вещи Обамы из Белого дома

Вашингтон, 18 января. В сети были опубликованы фотографии грузчиков, занимающихся перевозкой вещей Барака Обамы из Белого дома в новое жилье.
Как сообщается, Обама и его семья будут снимать дом у бывшего пресс-секретаря Билла Клинтона Джо Локхарта. Стоимость дома составляет около 6,3 миллионов долларов.
Ранее также сообщалось, что в новом доме Обама будет жить не только с женой и двумя дочерями, но со своей тещей. Также стало известно, что по соседству с семьей Обамы будет жить дочь Дональда Трампа Иванка.
Moving day at the new Obama digs, where a few sets of golf clubs just headed in pic.twitter.com/RwTJXymkmK— Betsy Klein (@betsy_klein) January 17, 2017