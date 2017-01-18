Захарова прокомментировала предложение о выдаче Сноудена Трампу

Москва, 18 января. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала на своей личной странице в социальной сети Facebook комментарий по поводу поступившего во вторник от бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла предложения о выдаче экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена избранному президенту Дональду Трампу.

«Какие-то странные эти «бывшие» у них. Британский «экс» накопал на американского президента какую-то чушь. Американский уже не первый раз отмечается крайне человеконенавистническими заявлениями. Не так давно именно этот самый Морелл призвал убивать русских в Сирии», — говорится в ее сообщении.

Напомним, что ранее Морелл сообщил, что российские коллеги могли бы «подарить» Дональду Трампу Эдварда Сноудена.

В свою очередь Захаров назвала такое предложение «идеологией предательства».

Она также отметила, что самое страшное в том, что Морелл не знает о том, что бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену во вторник продлили срок вида на жительства в России еще на несколько лет.

