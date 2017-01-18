up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Весь мир

Названа стоимость участия в протестах против Трампа

18 Января 2017 01:32
46Просмотры

Названа стоимость участия в протестах против Трампа

Вашингтон, 18 января. Участники протестных акций, посвященных вступлению в должность президента США Дональда Трампа, в ряде городов получают за это деньги.

Как сообщает Washington Times, постоянное участие в митингах оценивается в 2500 долларов в месяц, а за выход на акцию протеста платят в час по 50 долларов.

Объявления об оплате участия в митингах публикует организация Demand Protest. Подобные объявления журналисты видели в Остине, Колорадо-Спрингсе, Колумбусе, Денвере, Детройте и других городах.

При этом сотрудники газеты отметили, что данные объявления могут оставлять мошенники. Напомним, Дональд Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов Америки в пятницу.

Настасья Шеркунова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС