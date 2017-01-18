Названа стоимость участия в протестах против Трампа

18 Января 2017 01:32 46

Вашингтон, 18 января. Участники протестных акций, посвященных вступлению в должность президента США Дональда Трампа, в ряде городов получают за это деньги.

Как сообщает Washington Times, постоянное участие в митингах оценивается в 2500 долларов в месяц, а за выход на акцию протеста платят в час по 50 долларов.

Объявления об оплате участия в митингах публикует организация Demand Protest. Подобные объявления журналисты видели в Остине, Колорадо-Спрингсе, Колумбусе, Денвере, Детройте и других городах.

При этом сотрудники газеты отметили, что данные объявления могут оставлять мошенники. Напомним, Дональд Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов Америки в пятницу.