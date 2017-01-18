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Медики рассказали, какие продукты помогут пережить зиму
Общество

Медики рассказали, какие продукты помогут пережить зиму

Сегодня 1:23
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Медики рассказали, какие продукты помогут пережить зиму

Москва, 18 января. Врачи рассказали, какие продукты должны входить в рацион человека, чтобы избежать болезней.

По словам специалистов, обязательный атрибут новогодних торжеств мандарины помогут написать организм необходимыми витаминами, а также стимулировать обменные процессы и улучшить пищеварение.

Мясо кролика является самым насыщенным видом мяса по количеству витаминов. Кроме того, кроличье мясо подойдет для дам, которые после праздников решили сесть на диету, сообщают «Дни.ру». Зимой обязательно включать в свой рацион орехи, хурму и авокадо, которые богаты необходимыми веществами. Кроме всем известного источника витаминов лимона витамином С также насыщены киви, гранат и квашеная капуста.

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Настасья Шеркунова
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