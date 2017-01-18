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Спорт

Сборная России проиграла Франции на чемпионате мира по гандболу

18 Января 2017 01:41
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Сборная России проиграла Франции на чемпионате мира по гандболу

Париж, 18 января. Российская гандбольная сборная проиграла команде Франции в четвертом матче группового этапа чемпионата мира.

Матч, прошедший во Франции, закончился со счетом24:35 в пользу хозяев поля.

Отметим, что наиболее результативным игроком в составе российской сборной стал Даниил Шишкарев, на счету которого шесть мячей.

Добавим, что после проведенных четырех матчей и одержанных двух побед российская сборная находится на третьем месте в группе.

Сборная РФ гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира, завоевав четыре очка в четырех матчах.

В ходе финального матча группового этапа, который состоится 19 января, российские гандболисты сразятся со сборной Бразилии

Ирина Лошкарева

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