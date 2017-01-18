Сборная России проиграла Франции на чемпионате мира по гандболу

Париж, 18 января. Российская гандбольная сборная проиграла команде Франции в четвертом матче группового этапа чемпионата мира.
Матч, прошедший во Франции, закончился со счетом24:35 в пользу хозяев поля.
Отметим, что наиболее результативным игроком в составе российской сборной стал Даниил Шишкарев, на счету которого шесть мячей.
Добавим, что после проведенных четырех матчей и одержанных двух побед российская сборная находится на третьем месте в группе.
Сборная РФ гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира, завоевав четыре очка в четырех матчах.
В ходе финального матча группового этапа, который состоится 19 января, российские гандболисты сразятся со сборной Бразилии
Ирина Лошкарева