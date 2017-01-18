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Обама сократил срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг
Весь мир

Обама сократил срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг

Сегодня 1:15
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Обама сократил срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг

Вашингтон, 18 января. Президент США Барак Обама подписал указ, значительно сокращающий срок заключения информатору WikiLeaks Брэдли (Челси) Мэннингу, который был осужден в 2010 году. На свободу бывший аналитик разведки армии США сможет выйти уже через пять месяцев.

Мэннинг был осужден в 2010 году за утечку информации. Именно данные, переданные Мэннингом, принесли знаменитость сайту WikiLeaks. После указа Обамы, бывший аналитик разведки выйдет на свободу в мае 2017 года, вместо 2045.

Во время заключения Мэннинг дважды пытался покончить с собой. Кроме того, он выразил желание поменять пол, однако на данный момент все еще содержится в мужской военной тюрьме в Форт-Ливенворте, штат Канзас.

 

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Антон Зарубин
#мэннинг
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