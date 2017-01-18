Трамп принесет присягу сразу на двух Библиях

Вашингтон, 18 января. Пресс-служба Инаугурационного комитета США сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе вступления в должность намерен произнести клятву главы государства на двух Библиях.

Сообщается, что Трамп намерен присягнуть на собственной Библии, которую получил в 1955 году в возрасте девяти лет от матери.

Кроме того, новый глава Белого дома принесет присягу на Библии, которую в 1861 году использовал для присяги президент Авраам Линкольн, а в 2009 и 2013 годах — действующий президент США Барак Обама.

Напомним, что церемония инаугурации президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.