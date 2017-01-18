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Украинские юристы озвучили позицию по иску России о задолженности в $3 млрд

18 Января 2017 01:02
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Украинские юристы озвучили позицию по иску России о задолженности в $3 млрд

Лондон, 17 января. В Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела по иску России к Украине о задолженности по выпуску еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов. Москва требует взыскания с Киева 3 миллиардов долларов задолженности, а также 75 миллионов долларов невыплаченных процентов.

Украинские юристы уже выступили с возражениями, заявив, что данный заем, якобы, являлся недействительным и не подлежит принудительному исполнению. С точки зрения Киева, в 2013 году якобы имело место принуждение со стороны России.

Интересы России представляет компания Debenture Trust Corporation PLC, которая уже изложила позицию России в первый день заседания.

 

Антон Зарубин

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