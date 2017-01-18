Жители США не верят, что «кибератаки России» повлияли на результаты выборов

Нью-Йорк, 18 января. Американский телеканал CNN и компания ORC провели опрос среди жителей США, чтобы выяснить, верят ли они в то, что «кибератаки России» повлияли на результаты президентских выборов в стране.

В результате выяснилось, что 58% участников опроса уверены в том, что на результаты выборов главы американского государства не могли повлиять никакие внешние факторы, в том числе и якобы имевшие место «кибератаки России».

Кроме того у американцев спросили, считают ли они выводы разведсообщества о вмешательство в ход выборов верными, на что 43% респондентов дали положительный ответ, а 32% заявили, что не полностью не уверены в этом, однако склоняются, а вот 24% опрошенных заявили, что категорически не согласны с такими выводами.

Напомним, что ранее американская Нацразведка опубликовала часть доклада о якобы вмешательстве российских хакеров в процесс выборов президента США. Документ раскритиковали не только российские власти, но и избранный президент США Дональд Трамп.

