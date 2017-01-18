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Штайнмайер поздравил Таяни с избранием на пост председателя Европарламента
Политика

Штайнмайер поздравил Таяни с избранием на пост председателя Европарламента

Сегодня 0:42
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Штайнмайер поздравил Таяни с избранием на пост председателя Европарламента

Берлин, 17 января. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Антонио Таяни с избранием на пост председателя Европарламента. По словам Штайнайера, опыт Таяни позволит ему успешно руководить ЕП в трудные времена.

Таяни, представлявший фракцию Европейской народной партии, был избран новым председателем Европарламента. Ранее 63-летний итальянец дважды занимал пост еврокомиссара по вопросам развития промышленности и транспорта.

По мнению Штайнмайера, Евросоюз в ближайшее время ждут трудные задачи. Однако Таяни, по словам немецкого министра иностранных дел, сможет успешно руководить Европарламентом благодаря своем богатому опыту.

 

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Антон Зарубин
#штайнмайер #таяни
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