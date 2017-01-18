Глава РФПИ рассказал о неэффективности санкций США в отношении России

18 Января 2017 00:37 56

Москва, 18 января. Введенные Соединенными Штатами Америки санкции в отношении России оказались неэффективными и их могут постепенно отменить уже в течение этого года. Об этом во вторник, 17 января рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

На минувшей неделе первый российский вице-премьер Игорь Шувалов рассказал о том, что правительство страны в своей работы должно руководствоваться тем, что введенные американскими властями санкции в ответное продовольственное эмбарго могут уже скоро прекратить свое действие.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин также заявил, что не исключает того, что американские коллеги могут отменить или ослабить санкции в отношении России в 2017 году. Он считает, что в первую очередь санкции будут снять в финансовой сфере.

«Мы считаем, что ограничения будут сниматься в течение года, потому что они оказались неэффективными и являются уже неким анахронизмом», — заявил Дмитриев.

Напомним, что ранее в РФПИ заявили, что в мае текущего года в Нью-Йорке будет открыто их представительство.

