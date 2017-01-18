Сеть антироссийских твиттеров неожиданно прекратила свою работу

Вашингтон, 17 января. Пользователи интернет обратили внимания на то, что ряд популярных твиттер-аккаунтов, которые писали о России в пародийном или оскорбительном ключе, неожиданно прекратили свою работу после 1 января этого года.

Речь идет о таких аккаунтах, как Sputnik_Not, AmbYakovenkoNot, Russia__Not, RusEmbassyNot, TipsyMilosZeman, SovietSergey, а также самом известном из них – DarthPutinKGB. Все последние записи в них датированы концом декабря 2016 года. Стоит отметить, что они были созданы примерно в одно и то же время – с декабря 2015 по октябрь 2016 и писали на английском языке, ориентируясь на западную публику и прессу.