Ученые рассказали, как глоток вина перед сном поможет похудеть

Вашингтон, 18 января. Американские ученые пришли к выводу, что употребление небольшого количества вина перед сном помогает справиться с ожирением.

Ученые из Гарварда более десяти лет наблюдали за женщинами и влиянием алкоголя на из здоровье. Оказалось, что те участницы исследования, которые пили вино, меньше были подвержены ожирению.

По словам специалистов из Вашингтона, во время употребления вина быстрее уходит вес. Для того, чтобы доказать свою теорию, они кормили мышей одним из компонентов вина. Оказалось, что в вине содержаться вещества, которые активируют работу клеток, участвующих в сжигании жира. При этом исследователи отметили, что употреблять вино необходимо в умеренных дозах.