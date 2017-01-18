Тиллерсон рассказал Маккейну о своих отношениях с Путиным

18 Января 2017 00:06 36

Вашингтон, 17 января. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон рассказал о своих взаимоотношениях с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал сенатор Джон Маккейн.

Маккейн провел беседу с Тиллерсоном, по итогам которой рассказал журналистам, что кандидат в госсекретари «лучше объяснил свои отношения с Путиным».

Напомним, что кандидатуры Тиллерсона для назначения на пост госсекретаря США должна получить одобрения Сената, который сейчас является преимущественно республиканским.

Маккейн отметил, что пока не знает, поддержит ли он Тиллерсона на голосовании по его кандидатуре в конгрессе.