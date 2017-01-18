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В Белом доме рассказали, как Обама относится к Путину 

18 Января 2017 00:05
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В Белом доме рассказали, как Обама относится к Путину 

Вашингтон, 18 января. Пресс-секретарь Белом дома Джош Эрнест во вторник рассказал о том, как уходящий глава американского государства Барак Обама относится к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Эрнеста, Обама, когда рассказывал о своих личных контактах с российским лидером, говорил о том, что тот является весьма практичным и деловым человеком. 

Напомним, что во вторник, 17 января, уходящий президент США Барак Обама принял участие в заключительном брифинге своего пресс-секретаря Джоша Эрнеста. После трогательных слов благодарности за годы работы на посту официального представителя Белого дома пожал ему руку и обнял.
 

Ксения Бекетова

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