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Стало известно, кто возглавит сирийскую делегацию на переговорах в Астане
Весь мир

Стало известно, кто возглавит сирийскую делегацию на переговорах в Астане

Сегодня 23:52
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Стало известно, кто возглавит сирийскую делегацию на переговорах в Астане

Дамаск, 17 января. На предстоящих переговорах в Астане сирийскую делегацию возглавит постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари. Об этом дипломат сам сообщил журналистам.

По его словам, он возглавит правительственную делегацию на переговорах в Астане, однако сейчас он не хотел бы раскрывать подробности предстоящих переговоров.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин договорился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом провести встречу в Астане для обсуждения урегулирования сирийского кризиса. Переговоры обоих президентов состоятся 23 января.

Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция примет участие в переговорах в Астане единым блоком.

 

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Антон Зарубин
#башар аль-джаафари
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