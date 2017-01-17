FAN-TV Лента новостей
Сирия: боевики нанесли удары по Латакии и Хаме
Весь мир

Сирия: боевики нанесли удары по Латакии и Хаме

Сегодня 23:46
57

Сирия: боевики нанесли удары по Латакии и Хаме

Дамаск (Сирия), 17 января. За прошедшие сутки на территории Сирии зафиксировано шесть нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны России, на территории Сирии в провинции Латакия было зафиксировано три нарушения режима тишины, еще три нарушения режима прекращения огня специалисты зафиксировали в провинции Хама. 

Напомним, с конца прошлого года согласно единому соглашению на территории Сирии действует режим прекращения огня.

Читайте также: Сирия новости 17 января 2017 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой техники ИГ, боевики обстреливают жилые районы в Хаме

комментарии
Настасья Шеркунова
#сирия
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 17 января 2017 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой техники ИГ, боевики обстреливают жилые районы в Хаме

Сегодня 22:30
372

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Сегодня 21:50
199

Новости США: демократы мстят Трампу за Клинтон, Обама грустит из-за отсутствия регистрации

Сегодня 21:07
338

Что в имени тебе моем: угрозы украинской «незалежности». Колонка Олега Денежки

Сегодня 20:38
373

Сирия сегодня: разгром ИГ под Пальмирой, Су-24 ВКС РФ покидают «Хмеймим»

Сегодня 20:35
1664
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: боевики нанесли удары по Латакии и Хаме

23:46

Президент Республики Сербской внесен в санкционный список США

23:36

Сирия: к перемирию присоединились поселения в Латакии и Хаме

23:34

Белый дом открестился от попыток подорвать легитимность Трампа

23:17

Члены Европарламента выбрали нового председателя

23:12

Главы ДНР и ЛНР заявили о готовности к мобилизации в случае боевых действий

23:06

Разоблачением Трампа занимался автор фильмов про самогон и сайентологов

23:03

Ученым удалось доказать, что кофе продлевает жизнь

22:52

Видеокамеры зафиксировали похищение школьницы в Оренбурге

22:51

Минтруда сократит срок получения материнского капитала до 10 дней

22:46

Первое уголовное дело за несообщение о преступлении возбуждено в Чечне

22:35

МИД Польши намерен разобраться с запретом въезда на Украину мэру Перемышля

22:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Президент Республики Сербской внесен в санкционный список США
Читать
Закрыть