Сирия: боевики нанесли удары по Латакии и Хаме

Дамаск (Сирия), 17 января. За прошедшие сутки на территории Сирии зафиксировано шесть нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны России, на территории Сирии в провинции Латакия было зафиксировано три нарушения режима тишины, еще три нарушения режима прекращения огня специалисты зафиксировали в провинции Хама.

Напомним, с конца прошлого года согласно единому соглашению на территории Сирии действует режим прекращения огня.

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