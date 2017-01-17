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Президент Республики Сербской внесен в санкционный список США
Политика

Президент Республики Сербской внесен в санкционный список США

Сегодня 23:36
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Президент Республики Сербской внесен в санкционный список США

Вашингтон, 17 января. Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик был внесен в санкционный список США. Об этом сообщает Минфин Соединенных Штатов.

Как заявили представители США, причиной добавления Додика в список санкций стало то, что он, оп мнению Вашингтона, препятствовал выполнению мирных соглашений, подписанный в Дейтоне в 1995 году.

Ранее Додику было отказано в выдаче визы в США, где он намеревался посетить инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Также он известен резкими высказываниями в адрес НАТО.

21 ноября в Боснии и Герцеговине отмечалась 21 годовщина Дейтонского соглашения, остановившего гражданскую войну 1992-1995 года.

 

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Антон Зарубин
#додик
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